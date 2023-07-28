المنفي يطالب بتغيير أنماط التعاون مع الشعوب الأفريقية

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بتغيير أنماط التعاون السائدة مع شعوب القارة الأفريقية، بحيث تحل الشراكة محل التبعية، والتوازن محل الاختلال، وخلق شراكات استراتيجية جادة ومتوازنة وعادلة، مثل الشراكة مع الاتحاد الروسي، تساهم في تعزيز قدرات القارة من خلال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي المشترك في مجالات الطاقة البديلة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، وتوفير خطوط تمويل تحتاجها أفريقيا.

وأضاف المنفي في كلمته أمام القمة الروسية الافريقية، التي تستضيفها مدينة سانت بطرسورغ الروسية، أن أفريقيا عانت من صور شتى للظلم والتعدي، في ظل ظروف تاريخية نسعى جميعاً إلى تجاوزها ومعالجة آثارها، في هذا الصدد نذكر، أن مضيفنا الاتحاد الروسي، يتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة، له دور نتطلع أن يلعبه في تحقيق أحد أهم تطلعات أفريقيا، في أن تكون لها المكانة والأهمية التي تستحق على مسرح السياسة الدولية كقوة فاعلة في حفظ السلم والأمن.

وأشار المنفي، للدور الذي لعبته ليبيا في القارة الافريقية، من خلال مؤسسات وبرامج أنشئت وسخرت لمكافحة الفقر والأمية ودعم التعليم وأنظمة الرعاية الصحية، وفض النزاعات، وإحلال السلام وتمويل برامج تنموية، منها برنامج جنوب للرعاية الصحية، محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، جمعية الدعوة الإسلامية.

وعن الوضع الراهن في ليبيا، أكد المنفي أن أحد أهم الأولويات تثبيت وقف إطلاق النار، بالتعاون مع اللجنة العسكرية (5+5) وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وإزالة كل الأعلام والمظاهر التي كانت تحد من حركة وتنقل الليبيين في جميع ربوع بلادهم، والاستمرار في توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ومباشرة العمل على تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي، من وصفهم بالأصدقاء في القيادة الروسية والقادة الأفارقة والأطراف الأخرى لضمان خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، دون قيد أو شرط، وفي أسرع وقت ممكن.