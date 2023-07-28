المنفي يشارك في انطلاق الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الروسية

العنوان- سانت بطرسبرغ

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الجمعة، في أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية والتي تحتضنها مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وبحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

كما شارك في الجلسة، رئيس جمهورية جزر القُمر الاتحادية رئيس الاتحاد الأفريقي عثماني غزالي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

جاءت مشاركة المنفي في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الأفريقية الروسية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.