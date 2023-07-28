القماطي: مجلس النواب يتدخل في السلطة القضائية وستخدمها لتقوية موقفه السياسي

ليبيا – اتهم رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا مجلس النواب بالتدخل في السلطة القضائية وتفتيتها واستخدامها لتقوية مواقفه السياسي.

القماطي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :”كم هو مؤسف ومخز أن يقوم المسيطرون على مجلس النواب بالتدخل في السلطة القضائية في ليبيا وتفتيتها واستخدامها لتقوية مواقفهم السياسية”.

ووصف تمرير عدة قوانين غير متوافق عليها لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث محكمة دستورية جديدة وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا،بأنها “خطوات أحادية هدفها السيطرة على السلطة القضائية واستخدامها لصالح أحد أطراف الصراع”، خاصة وأن القضاء هو آخر صرح من مؤسسات الدولة كان دائما بعيدا عن الانقسام وفوق الصراعات.

وطالب القماطي بالابتعاد عن المساس بالسلطة القضائية وتركها لتكون السد الأخير الضامن للفصل بين السلطات، ولا تغيير فيها إلا من خلال دستور دائم منبثق عن الشعب،ولا يحق أن يكون أحدا فوق السلطة القضائية المستقلة إلا الدستور،خاصة مجلس نيابي منقسم فاقدا للشرعية ورافضا الخضوع للشعب من خلال انتخابات جديدة،بحسب زعمه.

القماطي ختم :”الشعب الليبي يبقى هو مصدر السلطات والشرعية وليس رئيس البرلمان عقيلة صالح ونوابه العابثين بمصير ليبيا ومستقبلها”.