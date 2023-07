أوضاع مأساوية للمهاجرين على الحدود، و تونس تنفي معاملتهم بشكل سيء

رفضت وزارة الداخلية التونسية الاتهامات الموجهة إلى تونس، المتعلقة بالإساءة للمهاجرين الأفارقة في جنوب الصحراء، عقب أزمة المهاجرين على حدودها مع ليبيا.

وقالت الداخلية التونسية في بيان لها إنها ترفض المزاعم التي من شأنها المساس بصورة تونس لغايات مشبوهة، وتوظيف بعض الأطراف لملف الهجرة غير الشرعية لغايات خاسرة، بحسب وصفها.

وذكرت الداخلية التونسية أنها لا تتوانى عن القيام بواجبها الإنساني تجاه المهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي.

ويأتي بيان الداخلية التونسية، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا تظهر الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها المهاجرون غير النظاميين على الحدود التونسية الليبية.

بدوره يقول حرس الحدود الليبي إنه يواصل إنقاذ المهاجرين الذين تُركوا للموت جوعا وعطشا على الحدود مع تونس الذين تجاوز عددهم 300 مهاجر، في وقت أفاد فيه مركز طب الطوارئ والدعم بانتشال 13 جثة حتى الآن للمهاجرين بالمنطقة الحدودية – العسّة.

المصدر: بيان الداخلية التونسية + قناة ليبيا الأحرار

