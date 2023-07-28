أردوغان: سنواصل تصنيع وتصدير السلاح  

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هدف بلاده للفترة المقبلة يتمثل بتعزيز صناعاتها الدفاعية وزيادة صادراتها في هذا المجال.

أضاف في كلمته خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “IDEF” المقام بـإسطنبول “سنخرج أمام العالم بمنتجات جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة توجه قطاع الصناعات الدفاعية وتفتح آفاقا جديدة في مجالها”.

وتابع أردوغان: “سنواصل مشاركة مهاراتنا وقدراتنا في مجال الصناعات الدفاعية مع الدول الشقيقة والصديقة، والمقاتلة المحلية قآن (KAAN) خرجت من حظيرتها قبل 3 أشهر وسنشاهدها في الأجواء نهاية العام”.

أضاف أردوغان: “عدد شركاتنا في قطاع الدفاع كان 57 فقط عام 2002 أما اليوم فبلغ 2500، وسنقوم بتسريع مشاريع الصناعات الدفاعية التي بدأناها ووصلت مراحل معينة والمسافة التي قطعناها في مجال الصناعات الدفاعية خير شاهد على إنجازاتنا”.