الساعدي: أعمال الصيانة في موقع تسريب اجدابيا تسير حسب ما هو مخطط ووفق الجدول المعد

ليبيا – كشف صلاح الساعدي الناطق باسم جهاز النهر الصناعي عن آخر المستجدات فيما يتعلق باستئناف ضخ المياه للمناطق التي تضررت بسبب الاعتداء على محطة اجدابيا.

الساعدي قال خلال تصريح لقناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن المناطق ما بين اجدابيا وبنغازي لا زال العمل جاري ومستمر فيها ومعالجة الأمر أخذ وقت وترتيبات خاصة حيث ستكون دفع المياه في اتجاه معاكس للتيار الأصلي وهذا بالنسبة لمناطق سلوق وما حولها أما اجدابيا ليس هناك مشكلة حاليًا وتم توفير صهاريج مياه وكذلك بنغازي تتغذى عن طريق هيئة استثمار مياه النهر.

وأكد على أن أعمال الصيانة تسير حسب المخطط حيث تم إزالة الأنبوب المتضرر وتوفير الأنابيب القصيرة التي سيتم تركيبها وتم توفير الرافعة العمودية الخاصة بالأنابيب والعمل جاري على صمامات الهواء، منوهاً إلى أن الأمور تحت السيطرة وحسب الجدول المعد.

وأوضح أنه خلال الاجتماع مع المقاول المكلف لشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء والتي كلفت رسمياً وقدمت الجدول الزمني لأعمالها حيث كانت ستستمر الصيانة لمدة 23 يوم لكن رئيس لجنة اعادة التأهيل المكلف بمتابعة العمل أصّر على تخفيض المدة لـ 18 يوم، منوهاً إلى أن هذا لا يعني وصول المياه بل استكمال الأعمال الفنية والتدفق المائي سيستغرق 5 أيام بعدها حتى تصل المياه لبنغازي.