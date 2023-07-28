بوتين: روسيا تبجل ذكرى أبناء أفريقيا البارزين مثل عمر المختار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تبجل ذكرى العديد من أبناء أفريقيا البارزين ومن بينهم باتريس لومومبا، وجمال عبد الناصر وعمر المختار ونيلسون مانديلا وسامورا ماشيل.

جاء هذا في كلمة بوتين، بالجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الأفريقية الروسية في نسختها الثانية بمدينة سان بطرسبورغ، والتي يشارك فيها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وقال بوتين: ” تبجل روسيا ذكرى أبناء أفريقيا البارزين. سأسميهم أيها الأصدقاء الأعزاء. يجب أن نتذكرهم ولا يجوز أن ننساهم. سأذكر أسماء باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا، وأحمد بن بيلا وعمر المختار وكوامي نكروما، وسامورا ماشيل وليوبولد سنغور وكينيث كاوندا وجوليوس نيريري.

وأضاف نحن نتذكر المناضلين الأفارقة الآخرين والقادة الوطنيين الأفارقة، الذين دافعوا بحزم عن مسار التنمية المستقل لشعوبهم – على حساب حياتهم في كثير من الأحيان”.

وتقام فعاليات القمة الروسية الأفريقية الثانية، في مدينة بطسبورغ خلال يومي 27 و28 يوليو بمشاركة عدد من رؤساء وحكومات الدول الأفريقية.