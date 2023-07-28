المنفي: نطمح أن تقوم روسيا والاتحاد الأفريقي بضمان خروج القوات الأجنبية من ليبيا

الوطن| رصد

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في القمة الروسية الأفريقية، إن شراكتنا مع روسيا تساعد في تعزيز قدرات أفريقيا، مضيفاً أن نمو أفريقيا ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي.

و طالب المنفي بسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا ودعم مساعي المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي.

وأكد على أنه يجب أن تحل الشراكة محل التبعية في العلاقات مع أفريقيا، داعياً إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول الأفريقية.

وبين المنفي أن المجلس يسعى إلى إقامة مشروعات بنية تحتية بالتعاون مع روسيا

وذكر أن أفريقيا حرمت على مر التاريخ من التمثيل بمجلس الأمن الدولي، داعياً إلى تعديل نظام العضوية الدائمة وغير الدائمة بمجلس الأمن.