معلقًا على حراك الزاوبة.. عبدالعزيز: أي حراك لا يدعوا لإسقاط مجلسي النواب والدولة عليه مليون إشارة إستفهام

ليبيا – دعا عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إلى إسقاط البرلمان ومحاكمة خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة).

عبد العزيز وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” بعد سكوت رجال القضاء والنخب والشعب على انقلاب البرلمان الصامت ،ها هو الانهيار يقترب من السلطة القضائية وبعدها سيكون الوضع أسوء مما تتخيلون، النار سينكوي بها الجميع”.

وأضاف عبد العزيز :” أي أحد يدعو إلى أي حراك ما لم يدعوا في أول كلامه إلى محاكمة المجرمين وعلى رأسهم المجرم حفتر وإسقاط البرلمان الذي له أكثر من 9 سنوات في الإفساد ومجلس الدولة فمعناها عليه مليون إشارة استفهام”.