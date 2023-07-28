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الشهوبي يتابع مع العاشي وشليبك سبل رفع لرفع الحظر الجوي الأوروبي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- التقى وزير المواصلات في حكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي بسفير ليبيا للاتحاد الأوروبي جلال العاشي ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تدارس الـ3  واقع العلاقة مع المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية لرفع الحظر الجوي ناقلا عن الشهوبي تأكيده أهمية إطلاع الجانب الأوروبي على مستجدات الخطط التصحيحية الجاري تنفيذها.

وبحسب البيان قال الشهوبي إن ما قامت به الوزارة من ترتيبات مع المنظمة الدولية للطيران المدني كان لمعالجة القصور المسجل والإيفاء بمتطلبات رفع الحظر.

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صحيفة المرصد الليبية

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