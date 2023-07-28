بلها: جاء الدور على السلطة القضائية لتقسيمها وجرها إلى النزاع السياسي

الوطن| رصد

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، إن بعد تفتيت وإرهاق السلطات التشريعية و التنفيذية وتقسيم المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية، جاء الدور على السلطة القضائية، لتقسيمها وجرها إلى النزاع السياسي.

وأضاف بلها أن حياد السلطة القضائية يجعلها قادرة وموثوقة، حين اللجوء إليها في إدارة الحل، والإشراف على انتخابات يقبل الجميع نتائجها.

وبين أن السلطة القضائية هي من تحمي نفسها، بالسمو عن النزاع السياسي، لتحفظ هيبتها ونزاهتها أمام الجميع في الداخل والخارج.

وذكر أنه هكذا يستمر مجلسا النواب و الدولة في خلط الأوراق وتقسيم البلاد، دون وازع أو رادع.