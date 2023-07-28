بلها: جاء الدور على السلطة القضائية لجرها للنزاع السياسي

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا “أشرف بلها” يصرح إنه بعد تفتيت وإرهاق السلطات التشريعية والتنفيذية وتقسيم المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية، جاء الدور على السلطة القضائية، لتقسيمها وجرها إلى النزاع السياسي.

أضاف في تصريحات صحفية أن حياد السلطة القضائية يجعلها قادرة وموثوقة، حين اللجوء إليها في إدارة الحل، والإشراف على انتخابات يقبل الجميع نتائجها.

أضاف قائلًا أن السلطة القضائية هي من تحمي نفسها، بالسمو عن النزاع السياسي، لتحفظ هيبتها ونزاهتها أمام الجميع في الداخل والخارج، وهكذا يستمر مجلسا النواب والدولة في خلط الأوراق وتقسيم البلاد، دون وازع أو رادع، وفق تعبيره.