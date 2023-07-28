الدبيبة لـ بن قدارة: داعمون لكل الجهود الوطنية لاستقرار مؤسسة النفط

ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برئيس مؤسسة النفط في طرابلس فرحات بن قدارة لتدارس الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن الخطة هادفة لزيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل من النفط يوميا والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستكشاف والرفع من إنتاجية الغاز ومشتقاته.

ووفقا للبيان قدم بن قدارة للدبيبة توضحيات بشأن الإجراءات التنفيذية المتخذة من المؤسسة والشركات التابعة لها في حين اعتمد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خطتين لها للمحافظة على الإنتاج وإجراءات الصيانات اللازمة وخلق بيئة مهنية مناسبة تساهم في نجاح الخطة التطويرية.

بدوره أكد الدبيبة دعم كل الجهود الوطنية لاستقرار المؤسسة واعتماد كافة برامجها ومشروعاتها.