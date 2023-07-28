كرموس: أدعو النخب السياسية للمطالبة بطرد المبعوث الأممي

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس، إنه بات واضحاً لكل مواطن ليبي بسيط دور البعثة الأممية في ليبيا وانحرافها عن مسارمهمتها الموكلة إليها.

وأضاف كرموس أن البعثة الأممية تناست أن دورها يقتصر على تقديم الدعم لحل المشكل السياسي وتجاوزته وأصبحت تتدخل وتفرض شروط واملاءات بل وترفض كل مخرج ليبي.

ودعا كل النخب السياسية في ليبيا إلى المطالبة بطرد المبعوث الأممي، لتجاوزه مهامه وتدخله المباشر في عرقلة الحل الذي ارتضاه الليبيون ورأوا أنه طريقهم للوصول إلى الانتخابات.