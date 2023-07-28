المنفي: نشكر استضافة القيادة العامة اجتماعات اللجنة العسكرية

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في كلمته عن ليبيا في القمة الروسية الإفريقية، إن أحد أهم أولويات المجلس الرئاسي في ليبيا تثبيت وقف إطلاق النار، بالتعاون مع اللجنة العسكرية (5+5) والبعثة الأممية، وإزالة كل ما يحد من حركة وتنقل الليبيين في جميع ربوع بلادهم، و نولي أهمية لتوحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ومباشرة العمل على تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة.

أضاف “يواصل المجلس الرئاسي قيادة عملية المصالحة الوطنية برعاية الاتحاد الأفريقي، بقيادة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو انقيسو، وبدعم ومساندة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، كما يواصل المجلس مساعيه إلى خلق توافق وطني للتعجيل بإقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما واصل المجلس مساعيه وجهوده لتعزيز حالة حقوق الإنسان واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي”.

وتابع قائلًا “لقد تعززت هذه المساعي والجهود بقيادة المجلس الرئاسي بالتوصل لاتفاق بين كافة الأطراف على إدارة الإنفاق العام في ليبيا، و نطمح أن يقوم الأصدقاء في القيادة الروسية والقادة الأفارقة والأطراف الأخرى لضمان خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، دون قيد أو شرط، وفي أسرع وقت ممكن”.

وواصل قائلًا ” تابعنا بقلق التطورات الأخيرة في النيجر، ونذكّر بأن مقررات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، يعتبر مثل هذه التدخلات التي تستهدف إسقاط السلطة الشرعية بوسائل غير دستورية مرفوضة، و نشكر كافة قيادات الجيش ومستوياته ومراتبه، بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية، الذي استضافته “القيادة العامة” بمدينة بنغازي، وبمشاركة رئاسة أركان “الجيش الوطني”.