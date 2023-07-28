بليحق: ما ورد ببيان البعثة الأممية حول فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة غير صحيح

ليبيا- نفى المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق ما ورد في بيان البعثة الأممية بشأن اعتماد المجلس لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات.

بليحق أوضح في تصريح صحفي اطلعت عليه صحيفة المرصد إن البعثة ادعت أن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة مبديا الاستغراب من صدور هذا البيان المتضمن لمعلومات غير صحيحة ووصفه ما قام به المجلس بالإجراءات أحادية الجانب وهو غير صحيح.

وبحسب بليحق من المفترض أن يكون دور البعثة الأممية دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب مشيرا إلى أن ما أقره الأخير في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو إعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت لمجلس الدولة الاستشاري من دون فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.