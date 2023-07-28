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داخلية حكومة تبحث حل مشاكل المهاجرين على الحدود الليبية التونسية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، مع سفير جمهورية تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بنقر الوزارة في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إنه تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم البلدين خاصةً فيما يتعلق بملف المهاجرين غير الشرعيين.

كما تناول الاجتماع مناقشة بعض المشاكل التي حدثت خلال المدة الماضية بالحدود الليبية التونسية واقتراح الحلول والمعالجات لها بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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