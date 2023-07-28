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مركز البحوث الجنائية يعلن استمرار تنفيذ مبادرته التدريبية لسنة 2023

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

نفذ مركز البحوث الجنائية والتدريب، نشاطاً تدريبياً على مدى ثلاثة أيام لفائدة العاملين في المركز، حيث يعد هذا النشاط بداية تنفيذ مبادرة المركز التدريبية لسنة 2023، ضمن مجال التنمية الإدارية والذاتية.

وتناول النشاط التدريبي أصول التعامل الإداري والشخصي لمن أسندت إليهم ولاية الوظيفة العامة، ومبادئه، وقواعده، وضوابطه، ومعاييره، وآدابه، وأهمية وضرورة التوافر على حسن السلوك والتصرف، بحسبانه مما أوجبهما القانون على متقلِّدي الوظيفة العامة.

كما تطرَّق النشاط إلى أصول التعامل بالبريد الإلكتروني، الذي صار وسيلة للتواصل الإداري في إطار الحكومة الإلكترونية.

الوسوم

التنمية الإدارية التواصل الإداري الحكومة الإلكترونية ليبيا مركز البحوث الجنائية و التدريب

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الوطن الليبية

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