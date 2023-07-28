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الصور يستعرض مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تقْوِيم نشاط معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

استعرض النائب العام الصديق الصور مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تقْوِيم نشاط معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد.

وبحث الصور خلال الاجتماع بحضور مدير إدارة الرقابة على الأغذية في المركز تنسيق مد المختبرات بالمحاليل التشغيلية.

وأكد مكتب النائب العام أن المجتمعون انتهوا إلى إجراء مقترح تشكيل لجنة إدارية تتولى مهمة الانتقال إلى أماكن المختبرات؛ وتزويدها بالأجهزة التي تكفل سلامة ما يُعرَض من غذاء؛ ومشاركة مجلس الوزراء في رؤية إنشاء مختبر مرجعي، بالتزامن مع  إعادة تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت ؛ وتحييد العقبات الحائلة دون تفعيل آلية تتبع البضائع.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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