رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نمو أفريقيا سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد العالمي

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن القمة الروسية – الأفريقية تهدف إلى خلق شراكات استراتيجية جادة ومتوازنة وعادلة مثل الشراكة مع الاتحاد الروسي مما يساهم في تعزيز قدرات القارة على إنجاز مستهدفات وطموحات الأجندة القارية.

جاء هذا خلال كلمة المنفي، خلال القمة، والتي أشار فيها إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي المشترك في مجالات الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتوفير خطوط تمويل تحتاجها إفريقيا، بالإضافة إلى مواردها الذاتية.

ولفت إلى أن نمو قارة أفريقيا سوف ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الأخرى.. داعيا إلى تغيير أنماط التعاون السائد لتحل الشراكة محل التبعية والتوازن محل الاختلال خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الأولية مقابل أسعار المنتجات، كما سيحل التمويل المشترك محل القروض المكبلة والمثقلة لميزانيات البلدان الإفريقية.

وبين أن الإسراع في المساهمة بمشروعات البنية التحتية مثل تشييد الطرق والسكك الحديدية والسدود والصناعات التحويلية وزيادة المساحات المزروعة وتوفير الطاقة النظيفة وإقامة المشروعات التي تحد من الآثار المدمرة للبيئة الناجمة عن تغير المناخ سيمكن العالم من مواجهة عدد من الأزمات والمخاطر مثل المجاعات وارتفاع أسعار المنتجات.

Trending النهر الصناعي الليبي: إصلاح خط مياه “أجدابيا _ بنغازي” سيستغرق 20 يوما

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تطلعه أن تلعب روسيا من خلال موقعها كعضو دائم في الأمم المتحدة دورا لأن تكون لإفريقيا المكانة والأهمية التي تستحقها على الساحة الدولية كقوة فاعلة في حفظ السلام والأمن. ووجه التحية والشكر إلى كافة قيادات الجيش بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الذي تم استضافته في مدينة بنغازي، موجها التحية على تضحياتهم في صون الوحدة الترابية والقضاء على الإرهاب واستمرار في مقاومة بؤره ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال إن أحد أهم أولويات المجلس الرئاسي في ليبيا تثبيت وقف إطلاق النار، بالتعاون مع اللجنة العسكرية (5+5) والبعثة الأممية، وإزالة كل ما يحد من حركة وتنقل الليبيين في جميع ربوع بلادهم، و نولي أهمية لتوحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ومباشرة العمل على تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة.

أضاف “يواصل المجلس الرئاسي قيادة عملية المصالحة الوطنية برعاية الاتحاد الأفريقي، بقيادة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو انقيسو، وبدعم ومساندة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، كما يواصل المجلس مساعيه إلى خلق توافق وطني للتعجيل بإقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما واصل المجلس مساعيه وجهوده لتعزيز حالة حقوق الإنسان واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي”.

وأعرب عن طموحه في دور روسيا والقادة الأفارقة لضمان خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا من دون أي قيد أو شرط في أسرع وقت ممكن ولدعم جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الإفريقي في إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة.

وواصل قائلًا ” تابعنا بقلق التطورات الأخيرة في النيجر، ونذكّر بأن مقررات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، يعتبر مثل هذه التدخلات التي تستهدف إسقاط السلطة الشرعية بوسائل غير دستورية مرفوضة، و نشكر كافة قيادات الجيش ومستوياته ومراتبه، بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية، الذي استضافته “القيادة العامة” بمدينة بنغازي، وبمشاركة رئاسة أركان “الجيش الوطني”.