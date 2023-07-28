الحويج: حكومتنا تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني 

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اليوم الصغير معيلف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الوطني التابعة لوزارة المالية تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها مع الشركة في دعم قطاع الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية بكافة المناطق.

واستعرض اللقاء بحضور عصام العول رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض آلية عمل الشركة والخطة الاستثمارية للعام 2023 م، كما تم مناقشة أوجه التعاون مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار شؤون الخصخصة التابعة للوزارة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع استثمارية تُسهم في توطين الصناعة والتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض في تنظيم المعارض واللقاءات بمشاركة أصحاب الاعمال والمستثمرين في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان الحويج.