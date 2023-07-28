بالصور.. مداهمة منزل إمرأة عقب واقعة خطـف وضبط سودانيين بحالة سُكر

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية امن بنغازي من القبض على إمرأة من الجنسية التشادية قامت بخطف طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مستغلةً مرض والدتها ودخولها للعناية المركزة اثر جلطة دماغية وعند مداهمة المنزل تم ضبط ثلاثة اشخاص من الجنسية السودانية في حالة سُكر ظاهر.

وعُقب ورود معلومات لمركز شرطة الصابري مفادها دخول إمرأة للعناية الفائقة بمركز بنغازي الطبي اثر تعرضها لجلطة دماغية وكان برفقتها إبنتها البالغة من العمر أربع سنوات .

وحسب المعلومات ان إمرأة تشادية الجنسية قامت بأخذ الطفلة ولا تربطها بها اي صلة قرابة وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات الواردة وتم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات .

وأسفرت جهود التحريات عن التأكد من وجود الطفلة لدى تلك المرأة بمنزل بمنطقة الوحيشي وان السكن الاساسي لهذه المرأة بمنطقة اللثامة وقامت بتغيير لملامح الطفلة من حيث قصة الشعر بالطريقة الإفريقية وأفادت التحريات أيضاً انها بصدد استغلال الطفلة في عمليات التسول.

وعقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل خرجت قوة من المركز بإمرة رئيس وحدة التحقيق و التحريات رائد أحمد العرفي إلى منطقة الوحيشي وبإسناد من دوريات الشرطة العسكرية وقسم الشرطة النسائية تم مداهمة المنزل والعثور على الطفلة والمرأة تشادية الجنسية في حالة سكر ظاهر وكما ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية في حالة سكر ظاهر بمنزلها الاساسي الواقع بمنطقة اللثامة .

وتم الانتقال بهم إلى المركز وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة والتحفظ على الطفلة بقسم الشرطة النسائية لإستكمال باقي الإجراءات القانونية.