خلال لقائه “المنفي”.. رئيس جنوب إفريقيا يُشيد بدور “الرئاسي” في كل المسارات الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا“.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والعملية السياسية في ليبيا، والتقدم المُحرز في عملية المصالحة الوطنية وملف الانتخابات. وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس المجلس الرئاسي.

كما تطرق الاجتماع إلى القضايا الدولية، حيث أكد الرئيسان الليبي والجنوب إفريقي على ضرورة دعم لجنة الـ10 الخاصة بإصلاح مجلس الأمن وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بقضايا القارة الإفريقية.

وبدوره، نوه “المنفي”، إلى تطلع ليبيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الإفريقية ذات الاهتمام المتبادل.

ومن جانبه، أشادرئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بالدور المميز الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي الليبي في كل المسارات الوطنية.