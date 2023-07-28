الأهلي طرابلس يرد على تصريحات مدربه “جرايا” النارية

استنكرت إدارة نادي الأهلي طرابلس، اليوم الجمعة، هجوم طارق جريا مدرب الفريق، على المنظمين لبطولة كاس الملك سلمان “البطولة العربية”.

وكان مدرب الأهلي طرابلس قد احتج بشكل كبير على المعاملة التي وصفها بالسيئة من لجنة التنظيم، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، خلال تصريحات تلفزيونية.

وأضاف النادي، في بيان له، “استضافة إخوتنا للبطولة الأندية العربية ما هو إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة العربية السعودية لإخوتها العرب في مختلف المحافل”.

وتابع: “أي نقاش يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملام بين الإخوة، يمكن تجاوزه بعيدا عن الإعلام التي تسعى لتعكير صفو لقاء الأخوة”.

وأشار: “من هذا المنطلق فإن النادي الأهلي، وهو في مستهل مشاركته العربية يحث الجميع ألا تخرج الأمور عن كونها منافسة رياضية تنتهي بنهاية المباراة، وتبقى علاقتنا بالأشقاء تسودها الأخوة”.

وأتم: “نسأل الله التوفيق للجميع لكي نعطي انطباعا للعالم على قدرة العرب تنظيم المحافل الدولية، والشكر لرئيس والأمين العام للاتحاد العربي، وأمير أبها على مجهوداتهم لإنجاح البطولة”.(كووورة)