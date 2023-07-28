مخلوف يرحل بشكل رسمي عن التعاون .. وسلامة يختار الهلال

أعلن حمودة مخلوف، اليوم الجمعة، رحيله بشكل رسمي عن التعاون بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، إنه رحل بشكل رسمي عن التعاون، حيث نشر تدوينة قال فيها: “لكل بداية نهاية.. شكرا ناس أجدابيا أصل الكرم والجود”.

وأضاف: “لأسباب خارجة عن الإرادة أعلن انتهاء مشواري مع نادي التعاون، نسأل الله التوفيق في المرحلة المقبلة”.

ويعتبر مخلوف من اللاعبين أصحاب الخبرة، حيث سبق وأن لعب لصفوف الاتحاد والخمس والسويحلي وأبوسليم.

في سياق متصل، علم كووورة أن نادي الهلال أنهى إجراءات تعاقده مع المدافع المخضرم علي سلامة، لدعم صفوف الفريق في المشاركة الإفريقية خلال الموسم المقبل.

ويعتبر سلامة أحد أبرز مدافعي الدوري الليبي في السنوات الأخيرة وسبق وأن لعب للأهلي بنغازي والأهلي طرابلس وأخيرا مع النصر.