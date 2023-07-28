وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين بحادث سير بمدينة الخمس

أكد الإسعاف والطوارئ وفاة 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرين نتيجة حادث سير بمنطقة المشعوب بمدينة الخمس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ “أسامة علي” أن الحادث أدى إلى وفاة 4 أشخاص وهنالك شخصين تم نقلهم إلى المستشفى بشكلٍ فوري، بحسب منصة صفر .

وأشار الى أن الحادث جاء بطريق فرعي بمدينة الخمس وليس بطريق رئيسي نتيجة السرعة المفرطة لإحدى السيارات.

وقال أن هذه الحوادث تتكرر بشكل شبه يومي خصوصاً في طرق المناطق الساحلية بسبب وجود فتحات فرعية غير شرعية والقيادة عكس الطريق.

ودعا الى إعادة النظر في هذه الطريق واستكمال وضع حاجز خرساني للحد من هذه الحوادث.