شاهد بالفيديو : رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري يُغادر إلى تركيا

وثق مقطع فيديو مغادرة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري البلاد إلى تركيا على متن رحلة الخطوط الأفريقية.

وفي وقت سابق، منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي من السفر عبر مطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم، حيث دعا المشري، النائب العام الصديق الصور إلى “تحرك عاجل” بشأن هذه القضية.

وحمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.

واتهم المشري حكومة الوحدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، محذرًا من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.

ويأتي هذا التوتر بعد أيام من اعتماد “الأعلى للدولة” خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يومًا من إقرار القوانين الانتخابية.