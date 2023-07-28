الخارجية الأمريكية تؤكد اتساق موقفها مع ليبيا حول الوضع في النيجر

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أكد مستشار الخارجية الأمريكية اديريك شوليت اتساق موقف بلاده مع موقف ليبيا حول الوضع في النيجر.

وأوضح شوليت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن بلاده ستوجه من خلال مجلس الأمن رسالة واضحة بأنها ترفض أي عمليات استيلاء بالقوة على السلطة، وتدعم المسار الديمقراطي.

وأعرب الجانبان عن قلقٍ مشتركٍ حول تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر على المنطقة.

وتطرقت المنقوش ومستشار الخارجية الأمريكية إلى التداعيات السلبية المتوقعة بسبب تدهور الأمن في النيجر على أمن واستقرار ليبيا.