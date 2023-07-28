الشيباني: الغرياني يعتبر نفسه ممثل الله في الأرض

انتقد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني الآراء التي يطلقها المفتي المعزول الصادق الغرياني ويشرعنها وكأنه ممثل الله على الأرض.

وقال الشيباني في تدوينة عبر “فيسبوك”: “خرج الصادق الغرياني في حديث وظف فيه الدين في غير محله، يدين فيه حراك الحسم الذي يقوده أبوعبيدة الزاوي وساق عدة مبررات ووصفه بأنه غير شرعي لعدم استناده إلى مرجعية شرعية”.

وأضاف: “حراك جماهيري سلمي للمطالبة بالحقوف والإصلاح يدخله الغرياني في دائرة الحلال و الحرام والشرعي واللا شرعي، تناسى الغرياني بأنه شرعن بأقواله المنسوبة للدين ما جرى عام 2011م الذي أدى إلى ما نعيشه الآن”.

وتابع: “في كلا الحالتين لسان حاله يقول أنا ممثل الله على الأرض وباسمه أقول لكم كيف تأكلون وتشربون وتتزوجون وتعيشون حياتكم وتصلحون أموركم لأنني أنا العالم والفقيه والمفتي وعلى تواصل مباشر مع الله”.