اللواء 155 مشاة التابعة للقيادة العامة يضبط تاجرًا بحوزته 15 كيس حبوب هلوسة نوع كبتاقون

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أكد اللواء 155 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة ضبط أحد مهربي المخدرات وبحوزته عدد 15 كيس حجم كبير يحتوي على حبوب هلوسة نوع كبتاقون.

وأوضح اللواء أن ضبط التاجر خلال دورية روتينية على الطريق الصحراوي لأفراد سرية الاستطلاع التابعة للواء 155 مشاة المتمركزة بمدينة البيضاء.

وأضاف اللواء 155 أنه تم إخطار القيادة العامة التي شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة.

وذكر اللواء 155 مشاة أن إجراءات التحقيق انتهت بتشكيل لجنة للإشراف على إعدام المضبوطات عن طريق حرقها بحضور ضابط أمن اللواء 155 مشاة وعضو عن النيابة العسكرية الجزئية بنغازي وإدارة الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية.