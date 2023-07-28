القبض على شخصين ضمن تشكيل عصابي قاموا بالرماية على دوريات أمن

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ من القبض على شخصين من ضمن تشكيل عصابي قاموا بالرماية على دوريات تابعة لقسم البحث الجنائي بالمديرية أثناء نقل أحد المتهمين الى النيابة العامة سبها على ذمة قضية قتل العمد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات السيد وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي بضرورة متابعة القضايا الجنائية وضبط مرتكبيها.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب اليهم واتخذت الاجراءات القانونية حيالهم ؛ ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط باقي التشكيل.