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الرئاسي: المنفي شكر بوتين على دعوته لحضور القمة “الروسية الإفريقية”

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” اجتماعا مساء الجمعة مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن بوتين أشاد في مستهل حديثه بكلمة المنفي والقضايا التي تطرق لها، مؤكداً حرصه على إصلاح مجلس الأمن وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين والمشاريع المتوقفة عبر لجنة مشتركة بين البلدين.

كما أكد بوتين حرصه على دعم الاستقرار في ليبيا للإسراع في إجراء الانتخابات.

بدوره قدم المنفي شكره للرئيس بوتين على الدعوة وحفاوة الاستقبال وأهمية القمة والشراكة الروسية الإفريقية في خلق الاستقرار بالقارة والأمن الغذائي العالمي، متطلعاً لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين.

كما أشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي يملك رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار ويعمل على تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، مما يتطلب دعم مجلس الأمن لاستمرار جهود المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.

 

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صحيفة الساعة 24

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