إدارة البحث الجنائي تنبه أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية منع إضافة قيمة مالية على المبيعات عبر الخدمات المصرفية

العنوان

أعلنت إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بجهاز البحث الجنائي لأصحاب الأنشطة التجارية والخدمية منع إضافة قيمة مالية “نسبة” على المبيعات عبر الخدمات المصرفية كافة.

ونبهت الإدارة أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة والقبض والتحقيق من قبل جهاز البحث الجنائي وإغلاق نشاطه وإحالته للجهات المختصة.

وذكرت الإدارة أن هذا التنبيه يشمل كل أصحاب الأنشطة التجارية من محلات مواد غذائية ومولات وصيدليات ومقاهي ومطاعم وغيرها.

وأكدت الإدارة أن إعلانها جاء بعد التواصل مع المصارف التجارية التي أبلغتها بوجود شرط مع العملاء يفيد بعدم رفع قيمة البيع بالخدمة المصرفية مقارنة بالنقدي “الكاش”.

وطالبت إدارة مكافحة الجرائم المالية بجهاز البحث الجنائي من كافة المواطنين الحضور والإبلاغ في حال تعرضه لعملية اقتطاع مبلغ مالي جراء شراءه من أي من المحال التجارية أو حصوله على خدمة وذلك بالمقر الرئيسي لجهاز البحث الجنائي في منطقة الهواري بمدينة بنغازي.