“تضليل للرأي العام ومساس بالسيادة”.. 60 نائبا يهاجمون البعثة الأممية

دان 60 عضوا بمجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي صدر الأربعاء، بشأن اعتماد خارطة طريق المساري التنفيذي.

وأضاف النواب، أن البيان الأممي “يهدف إلى تضليل الرأي العام وتفريغ توافق المجلسين من محتواه، والتقليل من أهميته، من خلال وصفه بالتوافق الأحادي، وفق البيان.

وذكر الأعضاء الموقعون أن هذا التوافق بين المجلسين كان مطلبا أساسياً لكل من سبقه في رئاسة البعثة، كونه يأتي تنفيذاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، حسب البيان.

وأعرب مجلس النواب عن “قلقه من ممارسات البعثة في ليبيا، وعلى رأسها المبعوث باتيلي، التي أصبحت مشوبة بنوع من الغموض، وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي”، حسب البيان.

وحذر مجلس النواب البعثة من مغبة هذه المواقف، داعياً إياها إلى الالتزام بمهامها الموكلة لها وفق قرار إنشائها.

وطالب مجلس النواب البعثة الأممية بـ”تقديم توضيحات بشأن ما ورد في بيانها الأخير، وحذف ما يمس السيادة الليبية والتوافق الوطني”.

وكانت البعثة حذرت الأربعاء من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي بعد اعتماد مجلس النواب خارطة طريق وفتح باب الترشيحات لحكومة جديدة.

وقالت البعثة إن أي إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.

وأضافت البعثة الأممية أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة.

وأوضحت البعثة أن المبعوث باتيلي يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة.

وحذرت البعثة الأممية من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الشعب بإجراء انتخابات وطنية تؤدي إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية.

المصدر: مجلس النواب + البعثة الأممية

