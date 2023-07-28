60 عضواً بالبرلمان: ممارسات البعثة الأممية غامضة وتعمل ضد التوافق الليبي

أصدر 60 عضواً بمجلس النواب الليبي بيان مشترك أدانوا فيه واستنكروا ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي أصدرت منتصف ليل 26 يوليو، بشأن التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول خارطة طريق تهدف الى الوصول الى الانتخابات في اسرع وقت ممكن.

وحيا أعضاء مجلس النواب أبناء الشعب الليبي على مباركة وتأييد ما أقره مجلس النواب في جلسته بتاريخ 25 يوليو بشأن خارطة الطريق وإحالة الملاحظات إلى مجلس الدولة كخطوة نحو اقرارها.

وأدانوا ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة من تظليل للرأي العام يهدف إلى تفريغ توافق المجلسين من محتواه و التقليل من أهميته من خلال وصفه بالأحادي في حين أنه يعد أساساً لتوافق عريض بين الليبيين من أجل الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما ذكروا رئيس البعثة الأممية بأن هذا التوافق بين المجلسين كان مطلباً أساسياً لكل من سبقه في رئاسة البعثة كونه يأتي تنفيذاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي الذي جاء ثمرة عمل مضني وشاق أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آنذاك وأصبح اليوم وثيقة دستورية مهمه.

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وأشاروا إلى أن ممارسات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى رأسها المبعوث الخاص عبد الله باتيلي أصبحت في الفترة الأخيرة مشوبة بنوع من الغموض وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي وليس ببعيد ملاحظاتها حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6 وغيرها من القضايا.

وحذر أعضاء مجلس النواب البعثة الأممية من مغبة هذه المواقف ودعوها للالتزام بمهامها الموكل إليها وفق قرار إنشائها رقم /2011/2009 والذي حصر مهامها في دعم المؤسسات السياسية الليبية ولم يخولها التدخل في الشأن الليبي كما هو حاصل الآن.