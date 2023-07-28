أعيان فزان: نرفض أي حلول تلفيقيه للهجرة غير الشرعية التي تمر عبر ليبيا

أعلنت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني في فزان، رفضها التام لأي حلول تلفيقيه لمشكلة الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر أراضي الجنوب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، دعت فيه إيطاليا والاتحاد الأوربي إلى تنفيذ المشاريع التي تحد من الهجرة في دول المصدر وليس دول العبور.

كما طالب البيان، الحكومة الليبية بنقل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود إلى مناطق الحدودية الجنوبية، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة مع الدولة الليبية، خاصة الاتفاقية الموقعة عام 2008.

وأكد البيان أن أمن ليبيا يبدأ من تأمين الحدود الجنوبية، محملا حكومة الدبيبة كل ما يحصل من تغيير ديمغرافي أو انتشار لأمراض سارية.

وأكد البيان على دعم الهيئة لجهود القوات المسلحة في مراقبتها للحدود الليبية ومحاربتها للإرهاب.