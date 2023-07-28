“المنفي” يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تطورات العملية السياسية بليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، على هامش مشاركته بالقمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والعملية السياسية في ليبيا، والتقدم المحرز في عملية المصالحة الوطنية وملف الانتخابات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا أشاد خلال اللقاء بالدور المميز الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي في كل المسارات الوطنية.

كما تطرق الاجتماع إلى القضايا الدولية، حيث أكد الرئيسان الليبي والجنوب إفريقي على ضرورة دعم لجنة الـ10 الخاصة بإصلاح مجلس الأمن وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بقضايا القارة الأفريقية.

وأشار المنفي، إلى تطلع ليبيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الإفريقية ذات الاهتمام المتبادل.

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