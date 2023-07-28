العباني: تصرفات البعثة الأممية غير شرعية وليبيا ليست تحت الوصاية الدولية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني إن:”تصرفات البعثة الأممية غير شرعية، وليبيا ليست تحت الوصاية الدولية، البعثة تحاول تهميشوتغييب الشعب الليبي، وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق“.

وأضاف العباني، أن باتيلي يرى في الحكومة منتهية الولاية الحكومة الشرعية في ليبيا، ومن هنا جاء تصريح البعثة حول ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، لأن هذا الأمر يهمش حكومة الدبيبة.

مشيرًا إلى أن وظيفة البعثة الأممية هي مساعدة الليبيين على تحقيق التوافق السياسي، وليس إدارة الدولة والقوى السياسية، وفرض آرائها عليهم، وعليها أن تتقيد بحدود ما تم تكليفها به من قِبل مجلس الأمن الدولي، وعدم تجاوز صلاحياتها.

موضحًا أن البرلمان هو السلطة الشرعية الوحيدة، وفقاً للإعلان الدستوري الصادر عام 2011، لكنه لم يتمكن من بسط السلطة على كامل التراب الليبي، بسبب تجاذب القوى والصراع على السلطة.