نجوم ومفاجآت.. البطولة العربية تبدأ الكشف عن أسرارها

كشف البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” عن بعض أسرارها مع اكتمال الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، حيث لعبت كل الفرق الستة عشر المشاركة في المسابقة ليتعرف جمهور البطولة على الأندية المتنافسة عن قرب.

شهدت الجولة الأولى مفاجآت على مستوى النتائج، مع الكثير من الأحداث المتعلقة بالأداء التحكيمي، بينما تسرب بعض الشك عند الجماهير حول مستوى المحترفين في المسابقة حتى الآن.

ولأول مرة في تاريخ البطولات العربية يشارك خلالها أكثر من لاعب سبق له التتويج بالكرة الذهبية “بالون دور” حيث شارك الفرنسي كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية الأخيرة عام 2022 مع اتحاد جدة، وواصل كريستيانو رونالدو صاحب الكرات الذهبية الخمس مشاركاته مع النصر السعودي.

مفاجآت البطولة

• بدأت مفاجآت البطولة مبكرا بعدما تعثر الهلال السعودي بتعادل سلبي مع أهلي طرابلس الليبي، رغم مشاركة أغب النجوم الذين استقدمهم العملاق الأزرق من أوروبا، في مقابل عدم امتلاك الفريقي الليبي محترفين في نفس المستوى.

• المفاجآة الثانية في البطولة تلخصت في النتيجة الكبيرة التي فاز بها الزمالك المصري على الاتحاد المسنتيري التونسي برباعية نظيفة، في وقت يعاني خلالها الفريق الأبيض الذي خرج بموسم صفري في بلاده، وخسر قمة القاهرة برباعية أمام الأهلي، قبل أن يتعافى في البطولة العربية دون أن يعقد صفقات قبل المسابقة لتدعيم صفوفه.

أزمة تحكيمية

حدثت أزمة تحكيمية كبيرة في المباراة الأولى في البطولة بين الوداد المغربي والسد القطري في لقاء انتهى بالتعادل السلبي، وأداره الحكم المصري الدولي محمود البنا على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

تعرض اللاعب يحيى جبران للطرد في الدقيقة 36 من المباراة بعد تدخل عنيف على لاعب الفريق القطري، وسط اعتراضات من لاعبي الفريق المغربي على الحكم المصري.

• نادي الوداد أصدر بيانا وصف الأداء التحكيمي في مباراته بـ”المهزلة”، وانتقد أداء البنا بطريقة لاذعة في خطابه، متهما إياه بعد الحياد في المباراة والانحياز للجانب الآخر.

أرقام الجولة الأولى

• أشهر الحكام البطاقة الحمراء مرتين في الجولة الأولى، ومن المفارقات أن البطاقتين في أول مباراتين في المسابقة، الأولى كانت من نصيب يحيى جبران لاعب الوداد، والثانية للاعب الصفاقسي أحمد العجال في مواجهة الشرطة العراقي.

• حقق الزمالك أكبر نتيجة في البطولة حتى الآن بالفوز 4-0 على فريق اتحاد المنستيري، ليتصدر مجموعته باستحقاق بعد ظهوره الأول في المسابقة.

• تكررت نتيجة (2-1) 3 مرات خلال 8 مباريات في الجولة الأولى للمسابقة، حيث حدثت في لقاءات اتحاد جدة والترجي، والرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، والوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

• وقع التعادل السلبي 3 مرات في الجولة الأولى، في مباريات أهلي طرابلس والهلال، والسد والوداد، والنصر والشباب، ولم يحدث تعادل آخر بنتائج مغايرة في البطولة حتى الآن.

• لم ينجح أي فريق في الفوز على منافسه بفارق أكثر من هدف واحد باستثناء الزمالك، حيث تراوحت نتائج الفوز ما بين 1-0 و2-1، ولم يجد أي فريق سهولة في التفوق على منافسه بفارق مريح من الأهداف.