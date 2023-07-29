الشركسي: نحتاج من باتيلي شرح “من هم الأطراف الفاعلة؟”

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بتوضيح مقصده من الأطراف الفاعلة التي يتواصل معها داخل ليبيا.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “نحتاج من باتيلي أن يشرح لنا من هم الأطراف الفاعلة، وكيف سيضمن مشاركتهم وموافقتهم”.

وتساءل: “هل هم سياسيون أم أمنيون؟ وإذا كانوا أمنيين أليس هناك مسار أمني منفصل، أم هي محاولة لإشراك الأمنيين في المسار السياسي، وإذا كانت كذلك أليس هي محاولة صريحة وواضحة إلى (لبننة) القضية الليبية وتجربة شيء فشل فشلاً ذريعاً في مكان آخر؟”.

وتابع: “أسئلة تحتاج لتوضيح لأنّ الإبهام والغموض يدل إمّا على ارتباك وعشوائية أو محاولة لتسكين الوضع والمحافظة على الجمود”.