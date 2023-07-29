السريري: وصف عمل النواب بالفردي هو تجاوز من قِبل البعثة

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قال عضو مجلس الدولة “فتح الله السريري” إن اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق الخاصة بالمسار التنفيذي يعني تشكيل حكومة موحدة مصغرة تعمل من أجل تنفيذ العملية الانتخابية.

مشيرًا، أن وصف عمل النواب بالفردي هو تجاوز من قِبل البعثة، حيث أنه نتاج توافق بينه وبين الأعلى للدولة وهما الطرفان الأساسيان في العملية السياسية والتشريعية وفق الاتفاق السياسي الليبي 2015.

مبينًا أن هذا الاعتماد هو تتمةً لأعمال اللجنة 6+6 التي أعدت القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية وللتوافق بين المجلسين في إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأكد السريري أن المعرقل في الظاهر الآن من خلال البيانات والتصريحات هي البعثة الأممية التي تجاوزت مهام عملها المكلفة بها، ودفاعها الواضح عن الحكومة المنتهية وإصرارها على إدخالها طرفًا سياسيًا، و هي جهاز تنفيذي ليس إلا.