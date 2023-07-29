“المنقوش” تبحث مع الخارجية الأمريكية تداعيات أحداث النيجر على ليبيا

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع مستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليت.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن الطرفان ‎أعربا عن قلقاً مشتركاً حول تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر على المنطقة، والتداعيات السلبية المتوقعة بسبب تدهور الأمن في النيجر على أمن واستقرار ليبيا.

من جانبه أكد شوليت، اتساق موقف بلاده مع موقف ليبيا في هذا الاتجاه، حيث أشار بأن بلاده ستوجه من خلال مجلس الأمن رسالة واضحة بأنها ترفض أي عمليات استيلاء بالقوة على السلطة، وتدعم المسار الديمقراطي.

وكانت قوات الحرس الرئاسي في النيجر احتجزت أمس الأول الأربعاء الرئيس محمد بازوم، في القصر الرئاسي بنيامي.

وأعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر عبد الرحمن تيشاني، اليوم الجمعة تنصيب نفسه رئيسا للمجلس الوطني لقيادة شؤون البلاد.

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