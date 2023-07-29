“المنفي” يلتقي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا لتناول القضايا الدولية

الوطن|متابعات

ناقش رئيس المجلس الرئاسي،”محمد المنفي” اليوم مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا”.

تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والعملية السياسية في ليبيا، والتقدم المُحرز في عملية المصالحة الوطنية وملف الانتخابات.

وتناول الاجتماع القضايا الدولية، حيث أكد الرئيسان الليبي والجنوب إفريقي على ضرورة دعم لجنة الـ10 الخاصة بإصلاح مجلس الأمن وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بقضايا القارة الإفريقية.