الحسلوك: كمية الأكسجين التي تم توفيرها لمستشفى صبراتة غير كافية

قال عميد بلدية صبراتة “محمد الحسلوك” أنه، حسب ما أفادنا به مدير مستشفى صبراتة التعليمي فأن كمية الأكسجين التي تم توفيرها غير كافية ولكنها مكنت المستشفى من استقبال الحالات.

وأضاف “الحسلوك” في تصريحات صحفية، أن أصحاب مصانع الأكسجين غير راضين على التعريفة الجديدة التي أصدرتها الشركة العامة للكهرباء.

وأشار إلى أن، المصنع الموجود في مستشفى صبراتة التعليمي لا يفي بالغرض، مضيفا لا بد من وجود خزان وعدد معين من الليترات حتى تتمكن غرف العناية وباقي الأقسام من العمل.

وتابع قائلا: يفترض على السلطات مخاطبة شركة الكهرباء للوصول لحل يرضي الطرفين وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها المستشفيات.