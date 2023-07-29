“المنفي” يلتقي مع الرئيس الروسي لبحث تحقيق الاستقرار في ليبيا

الوطن| رصد

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث تحقيق الاستقرار فيليبيا.

حيث أكد رئيس الاتحاد الروسي حرصه على إصلاح مجلس الأمن وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين والمشاريع المتوقفة عبّر لجنة مشتركة بين البلدين، مؤكدًا دعمه للاستقرار في ليبيا للاسراع في اجراء الانتخابات.

من جهته، قدم المنفي شكره للرئيس بوتين على الدعوة وحفاوة الاستقبال وأهمية القمة والشراكة الروسية الإفريقية في خلق الاستقرار بالقارة والأمن الغذائي العالمي، داعيًا لتطلعه في إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين.

مشيرًا أن المجلس الرئاسي يملك رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار ويعمل على تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي،والذي يتطلب دعم مجلس الأمن لاستمرار جهود المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.