بعد توقف دام 10 سنوات.. افتتاح حوض صيانة السفن بميناء زوارة

الوطن| رصد

افتتح مجبد صيانة السفن بميناء زوارة البحري، يوم أمس، بعد توقف لأكثر من عشر سنوات والذي تمت أعمال صيانته بمجهودات جبارة وفي وقت قياسي جداً من العاملين بفرع الشركة بالميناء.

هذا وتم تدشين أول عملية تعويم بالحوض وذلك بتعويم الزورق المرشد 17 بعد الانتهاء من أعمال صيانته.

وحضر الافتتاح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، و رئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة ومدراء الإدارت، و وكيل وزارة الثروة البحرية ومدير عام ميناء زوارة ومدير مديرية أمن زوارة، وأعضاء من المجلس البلدي زوارة، ورئيس مجلس الحكماء بالبلدية، ومديرمكتب الثروة البحرية زوارة، و رئيس جهاز خفر السواحل زوارة، ورئيس جمرك ميناء زوارة، و مدير ميناء الصيد البحري زوارة ورئيس الغرفةالامنية زوارة.