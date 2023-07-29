60 نائبا: البعثة الأممية تضلل الرأي العام وتعمل ضد التوافق الليبي

الوطن| رصد

دان 60 عضواً من مجلس النواب في بيان لهم، ما ورد في بيان البعثة الأممية من تضليل للرأي العام الذي يهدف إلى تفريغ توافق النواب والدولة من محتواه والتقليل من أهميته.

وذكر البيان رئيس البعثه بأن هذا التوافق بين المجلسين كان مطلباً اساسيا لكل من سبقه في رئاسة البعثة كونه يأتي تنفيذا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي.

تابع البيان أن التوافق جاء بعد ثمرة عمل مضني وشاق اشرفت عليه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا انذاك.

وأكد البيان على أن ممارسات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى راسها المبعوث الخاص عبد الله باتيلي أصبحت في الفترة الاخيرة مشوبه بنوع من الغموض وكانما باتت تعمل ضد التوافق الليبي.

كما حذر البعثة من مغبة هذه المواقف ودعاها للالتزام بمهامها الموكل اليهـا وفق قرار انشائها رقم 2009/ 2011 والذي حصــر مهامها فيدعم المؤسسات السياسية الليبية ولم يخولها التدخل في الشأن الليبي كما هو حاصل الآن.