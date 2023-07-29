المنقوش تبحث مع مستشار الخارجية الأمريكية تداعيات تدهور الأوضاع في النيجر على ليبيا

الوطن| رصد

بحثت وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية كديريك شوليت، خلال اتصال هاتفي، التداعيات السلبية لتدهور الأوضاع الأمنية في النيجر على أمن و استقرار ليبيا.

و ‎أعربا عن قلقاً مشتركاً حول تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر على المنطقة، والتداعيات السلبية المتوقعة بسبب تدهور الأمن في النيجر على أمن واستقرار ليبيا.

من جانبه أكد شوليت على موقف بلاده مع موقف ليبيا، مشيراً إلى أن بلاده ستوجه من خلال مجلس الأمن رسالة واضحة بأنها ترفض أي عمليات استيلاء بالقوة على السلطة، وتدعم المسار الديمقراطي.