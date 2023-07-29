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طقس ساخن اليوم على مناطق الشمال الغربي وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غداً

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بأن يكون الطقس ساخن اليوم على مناطق الشمال الغربي, بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (35–42)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (41-45) مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين (30-34)مْ.

في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-
تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه يوم الغد، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (39-42)مْ تصل إلى (47)مْ على غدامس.

أما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، فتكون السماء صافية والرياح شمالية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (39-42)مْ.

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الوطن الليبية

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