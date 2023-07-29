الهنقاري: بيان مجلس حكماء وأعيان مصراتة عن القضاء يفتقد للحكمة

عبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، رفضه للبيان الصادر من مجلس حكماء وأعيان مصراتة الذي يحاول التأثير على استقلالية القضاء وعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن تعديل قانونه

وقال “الهنقاري”، في منشور له بفيسبوك، “للأسف بيان مجلس حكماء يفتقد للحكمة لأنه تدخل في القضاء والحكمة في الظرف تقول لا تدخل في المؤسسة القضائية واستقلاليته”.

وأضاف أن المؤسسة القضائية”بقت الوحيدة الموحدة وراية للوحدة الوطنية”، مشيرا بقوله: “أنه “من أشد المعارضين لسياسة عقيلة ولكن وجب التنازل قليلا من أجل المصلحة العليا للوطن”.